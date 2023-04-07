روسيا توجه الاتهام رسميا للصحفي الأميركي المعتقل بالتجسس

هبة بريس _ وكالات

قالت وكالات أنباء روسية، الجمعة، إن محققي جهاز الأمن الاتحادي الروسي وجهوا رسميا تهمة التجسس لإيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، الذي نفى الاتهامات وقال إنه كان يمارس عمله الصحفي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس إنه احتجز غيرشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرغ التي تقع في منطقة الأورال، وإنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما بتهمة جمع ما وصفه بأنه أسرار عن المجمع الصناعي العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” عن مصدر قوله “تم توجيه الاتهام إلى غيرشكوفيتش”.

وقالت وكالة “تاس” إن محققي جهاز الأمن الاتحادي وجهوا الاتهام رسميا لغيرشكوفيتش بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وهو ما نفاه غيرشكوفيتش.

ونقلت “تاس” عن مصدر لم تكشف هويته قوله إن غيرشكوفيتش “نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات وصرح بأنه يمارس أنشطة صحفية في روسيا”.

وامتنع مصدر “تاس” عن الإدلاء بمزيد من التصريحات مشيرا للطبيعة السرية للقضية.

وغيرشكوفيتش هو أول صحفي أميركي يُعتقل في روسيا بتهمة التجسس منذ نهاية الحرب الباردة.

ونفت صحيفة وول ستريت جورنال، تهمة التجسس عن غيرشكوفيتش وطالبت بالإفراج على الفور عن “مراسلها الموثوق به والمخلص”.

وقالت الصحيفة إن اعتقاله “إهانة بشعة للصحافة الحرة من شأنها أن تثير غضب كل الشعوب والحكومات الحرة في جميع أنحاء العالم”.

ويتهم الكرملين غيرشكوفيتش بالتجسس “تحت ستار” الصحافة.

وزعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن غيرشكوفيتش قُبض عليه متلبسا أثناء محاولته الحصول على أسرار.

وكانت الولايات المتحدة، حثت روسيا، على الإفراج عن غيرشكوفيتش ووصفت مزاعم روسيا المتعلقة بتهمة التجسس بأنها سخيفة.

ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش.

ولم يعلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، علنا بعد، على القضية.

ويتحدث غيرشكوفيتش اللغة الروسية بطلاقة وولد لمهاجرين روسيين وتربى في نيوجيرسي، وانتقل إلى موسكو في أواخر عام 2017 للانضمام إلى صحيفة موسكو تايمز، الناطقة بالإنكليزية، ثم عمل بعد ذلك في وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت روسيا بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022 حين كان غيرشكوفيتش في لندن وعلى وشك العودة إلى روسيا للانضمام إلى مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو.

وتقرر حينها أنه سيعيش في لندن ويسافر إلى روسيا من حين لآخر للتغطية الصحفية كمراسل معتمد من وزارة الخارجية الروسية.

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