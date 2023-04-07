رغم القيود الاسرائيلية.. 130 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

2023-04-07 / 12:57
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هبة بريس - وكالات

أقام نحو 130 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم القيود الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وجاءت الصلاة بعد سلسلة اقتحامات من شرطة الاحتلال للمسجد في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة عشرات واعتقال مئات وتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في بيان الخميس، نشر 2300 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية.

وشهدت مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها تواجدا كثيفا لقوات شرطة الاحتلال.

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة “الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة”.
وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح في المسجد.

وكان آلاف المصلين اعتكفوا بالمسجد الليلة الماضية دون تدخل من شرطة الاحتلال الإسرائيلي حيث أن لا اقتحامات إسرائيلية للمسجد اليوم وغدا السبت.

وشهدت الشوارع بالقدس الشرقية، اختناقات مرورية بسبب ارتفاع أعداد المصلين.

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