وكالة بيت مال القدس

تكريم وكالة بيت مال القدس الشريف بمقر محافظة القدس

2023-04-01 / 16:00
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هبة بريس

كرمت محافظة القدس بمقرها في بلدية الرّام ، وكالة بيت مال القدس الشريف ، التابعة للجنة القدس ، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ، تقديرا لجهود المؤسسة وراعيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في خدمة المدينة المقدسة وأهلها المرابطين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد وكالة بيت مال القدس برئاسة السيد محمد سالم الشرقاوي أول أمس الخميس نائب محافظ القدس ، السيد عبد الله صيام ، بحضور عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وراقي غزاونة ، رئيس بلدية الرام ، والمدراء العامين في المحافظة.

وسلم السيد صيام لمدير الوكالة درعا تكريميا للمؤسسة تقديرا لجهودها المباركة في المدينة المقدسة ودعم العديد من القطاعات .

وأشار نائب محافظ القدس في كلمة بالمناسبة ، إلى الظروف التي يعاني منها أهل المدينة المقدسة جراء إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم ، وسبل دعم صمودهم وتعزيز بقائهم على أرضهم.

من جهته ، أشاد عدنان الحسيني بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في محافظة القدس ودعم العديد من القطاعات فيها.

وفي نهاية اللقاء سلم نائب محافظ القدس للوكالة نسخة من التقرير السنوي لوحدة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس خلال العام 2022 والذي يوثق جرائم الاحتلال في المحافظة.

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