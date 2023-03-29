قرار قضائي يوقف رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان عن مهامه

هبة بريس _ سيدي سليمان

أحال عامل إقليم سيدي سليمان ” الكياك ” ملف رئيس المجلس الجماعي للمدينة، ي _ ر ” ، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، الأمر الذي يترتب عنه توقيف الرئيس المعني عن ممارسة مهامه بالجماعة إلى غاية صدور الحكم وتوصل بالقرار، الثلاثاء 28 مارس الجاري.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التربية على: “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.

وفي ذات السياق سيشمل إجراء التوقيف نائب رئيس المجلس، ” ح _ ق “، بعد أن تم تحريك مسطرة العزل في حقه، أيضا، من طرف عامل الإقليم.

هذا وتجدر الإشارة أن عددا من الفاعلين السياسيين والمدنيين بسيدي سليمان في إتصالهم ب ” هبة بريس ” استبشروا خيرا بهذه البادرة التي أقدم عليها العامل ” الكياك ” في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة خصوصا أن ملفات خطيرة في التعمير وغيرها ستلاحق المعني بالأمر بجرائم مالية حسب مصدر هبة بريس.

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