في أول خروج لها.. هبة عبوك تؤكد انفصالها عن أشرف حكيمي و موقفها من قضيته

نجلاء مزيان

خرجت الممثلة و زوجة اللاعب الدولي أشرف حكيمي “هبة عبوك”، -خرجت- عن صمتها عبر بيان قامت بنشره على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و قالت عبوك عبر ذات البيان :”أشعر اليوم بأنني مضطرة إلى نشر هذا البيان على الملأ، لأعبر عن حالتي الذهنية وأوضح بصيغة المتكلم حقيقة المعلومات الخاطئة المتداولة”.

وواصلت: “أنا في حاجة لأفسر حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من التخريب والصدمة، ولحماية أطفالي قبل كل شيء”.

وأضافت: “لقد اتخذنا أنا وأب أطفالي قرارًا بوضع حد لعلاقتنا ، قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت فيها مؤخرا، وتم اتخاذ قرار الانفصال والتوقف رسميا عن العيش معًا، وكنا في انتظار إجراءات الإنفصال”.

وأردفت “من كان يتصور ذلك، بالإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد الذي يأتي مع الانفصال و تقبّل الحزن الذي يصاحب فشل مشروع عائلي أعطيت فيه من جسدي وروحي، كان علي أن أواجه هذا العار”.

واسترسلت: “لقد احتجت إلى وقت لأتجاوز هذه الصدمة، مع العلم أنني في حياتي كنت دائما وسأكون دائما إلى جانب الضحايا ، لذلك، نظرا لخطورة الاتهام، يمكننا فقط الثقة في عمل العدالة”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الحساسة، شكرًا لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم ومواساتهم، احتراماتي”.

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