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بالأرقام.. مداخيل السياحة تصل إلى 8,2 مليار درهم عند متم يناير

2023-03-25 / 10:38
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية ارتفعت عند متم شهر يناير 2023 بنسبة 39 في المائة مقارنة بمستواها لما قبل الأزمة (2019)، لتصل لأول مرة، خلال شهر يناير، إلى أزيد من 8,2 مليار درهم.

وأوضحت المديرية،في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذه المداخيل ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 628,4 في المائة، عوض الانخفاض المسجل بنسبة 56 في المائة خلال السنة الفارطة.

وأشارت أنه تم التوقيع، خلال شهر مارس، على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026. وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة، وخلق 80 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف منصب شغل غير مباشر، فضلا عن إعادة وضع قطاع السياحة كقطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أنه رصد لخارطة الطريق هذه ميزانية تبلغ 6,1 مليار درهم.

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