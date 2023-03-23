وفاة الفنان المصري مجدي عبد الوهاب

نجلاء مزيان

غادر إلى دار البقاء الفنان المصري مجدي عبد الوهاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 23 مارس، حيث من المقرر أن تقام الجنازة اليوم بعد صلاة العصر.

ونعى الراحل ابن شقيقه مجدي عبدالوهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعى قائلا: “إنا لله وانا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عمي، الطبيب والفنان مجدي عبدالوهاب، رئيس قسم الأمراض النفسية وطب الأسرة بجامعتي كامبردچ والجامعه الملكية بانجلترا، نسألكم الدعاء له بالمغفرة”.

و كان آخر أعمال الدكتور مجدى عبدالوهاب مسلسل «الدخول في الممنوع» بطولة الفنان أحمد فلوكس وإيمان العاصى وبشرى وعزت أبوعوف وسوسن بدر ونورهان ومونيا والمطربة أمينة، وحسام داغر وشريف خير الله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب،و هو من تأليف محمد الباسوسى، وإخراج محمد النجار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0