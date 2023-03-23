في أول أيام رمضان.. الفلفل تقفز إلى 20 درهما والبيض يستقر في 1.50 سنتيما

2023-03-23 / 11:41
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هبة بريس - الرباط

في أول أيام شهر رمضان المبارك، سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال ارتفاعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، قفزت أسعار الفلفل إلى 20 درهما، وارتفعت أسعار الطماطم إلى 10 دراهم، والبطاطس بين 9 و11 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 15 درهما بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 8 و10 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 17 درهما، والمذبوح بين  30 و35 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

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