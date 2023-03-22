رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%: القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس
هبة بريس
أفاد بنك المغرب، في بلاغ له، بأن قرار مجلسه برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
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