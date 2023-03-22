بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%: القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس

2023-03-22 / 17:37
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب، في بلاغ له، بأن قرار مجلسه برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.

وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.

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‫11 تعليقات

  1. قريبا سنسمع افلاس بنوك مغربية بسبب الديون ورفع نسبة الفائدة والركوض الاقتصادي..

  2. رفع نسبة الفائدة وقلة الاستثمارات الأجنبية والتراجع الاقتصادي نتوقع الاسوأ..

  3. قرار الزيادة في سعر الفائدة بنصف نقطة مائوية قرار ما يزال قائما وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس حسب ما أكده بلاغ لبنك المغرب..

  4. إرتفاع نسبة “الربا” و ليس ارتفاع نسبة الفائدة، المرجو إعطاء الأمور تسميتها الحقيقية..

  6. مسؤولين فاشلين لا يملكون مستوى عال للتسيير واعطاء حلول للخروج من الأزمة فقط اخذ اجور ضخمة تثقل كاهل المواطن المغربي..

  10. قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ »..

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