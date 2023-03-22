الأميرة للا مريم تستقبل الملكة ماكسيما

2023-03-22 / 16:36
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هبة بريس

استقبلت الأميرة للامريم، اليوم الأربعاء 22 مارس بالرباط، الملكة ماكسيما زوريجويتا، ملكة الأراضي المنخفضة، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية.

ويندرج هذا الاستقبال في إطار زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب الملكة ماكسيما، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، بهدف زيادة تعزيز ودعم المنجزات التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي.

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