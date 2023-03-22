الحجوي يتباحث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية

هبة بريس

أجرى الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الأربعاء بالرباط، محادثات مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، جلالة الملكة ماكسيما زوريجويتا، ملكة هولندا.

ويأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي تقوم بها جلالة الملكة ماكسيما، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، بهدف الوقوف على الجهود التشريعية والقانونية التي تبذلها السلطات العمومية في مجال الشمول المالي والرقمي.

وشكل اللقاء فرصة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات الواجب مراعاتها من أجل تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والرقمي، وكذا إعطاء زخم أكبر وترسيخ العمل الذي تقوم به السلطات العمومية في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تعتبر رائدة في التمويل المستدام، وقد نشرت خارطة طريق لمواءمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.

وتعد هذه أول زيارة تقوم بها الملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية.

يشار إلى أن شركاء المجموعة المرجعية الداعمة للعمل الفني لهذه الزيارة هم التحالف من أجل الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ومجموعة البنك الدولي.

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