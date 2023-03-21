البشير عبدو:” صديقك الحقيقي هو من يصدقك بدون أدلة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

بطريقة غير مباشرة..عمد الفنان المغربي البشير عبدو إلى توجيه رسالة خاصة لكل مشكك في برائة نجله النجم سعد لمجرد.

و حرص البشير عبدو على نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مفادها أن الصديق الحقيقي هو من لا يحتاج أدلة تبين مصداقية صديقه.

و قال المتحدث ذاته:”صديقك الحقيقي هو من يفهمك بلا كلمات ويصدقك بلا أدله وينصحك بدون أغراض ويحبك بدون أسباب ويعرفك بدون مصالح”، مضيفا في تعليق آخر:”إيه رأيكم أحبائي أظن أنه كلام في الصميم”.

و تفاعل العديد من الفنانين المغاربة و المشاهير العرب و كذا رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع تدوينة البشير عبدو، متمنين الفرج له و لإبنه سعد لمجرد.

و جدير بالذكر أن النجم المغربي تقدم باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، من طرف محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية، بسبب اتهامه من طرف شابة فرنسية بالاغتصاب المروع.

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