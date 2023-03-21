البشير عبدو:” صديقك الحقيقي هو من يصدقك بدون أدلة”

2023-03-21 / 09:52
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

بطريقة غير مباشرة..عمد الفنان المغربي البشير عبدو إلى توجيه رسالة خاصة لكل مشكك في برائة نجله النجم سعد لمجرد.

و حرص البشير عبدو على نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مفادها أن الصديق الحقيقي هو من لا يحتاج أدلة تبين مصداقية صديقه.

و قال المتحدث ذاته:”صديقك الحقيقي هو من يفهمك بلا كلمات ويصدقك بلا أدله وينصحك بدون أغراض ويحبك بدون أسباب ويعرفك بدون مصالح”، مضيفا في تعليق آخر:”إيه رأيكم أحبائي أظن أنه كلام في الصميم”.

و تفاعل العديد من الفنانين المغاربة و المشاهير العرب و كذا رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع تدوينة البشير عبدو، متمنين الفرج له و لإبنه سعد لمجرد.

و جدير بالذكر أن النجم المغربي تقدم باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، من طرف محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية، بسبب اتهامه من طرف شابة فرنسية بالاغتصاب المروع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نزار فارس :” رانيا يوسف تريد تصدر الترند على حسابي”

نزار فارس :” رانيا يوسف تريد تصدر الترند على…

2023-03-21 / 11:58
Photo of شخص يزعم زواجه من أحلام و الأخيرة تعلق

شخص يزعم زواجه من أحلام و الأخيرة تعلق

2023-03-20 / 23:08
Photo of بسبب لمجرد.. مريم لبيض تهاجم جميلة الهوني:”قلي خيرا أو أصمتي”

بسبب لمجرد.. مريم لبيض تهاجم جميلة الهوني:”قلي خيرا أو…

2023-03-20 / 17:18
Photo of نرجس الحلاق تتقاسم مع متابعيها معاناتها مع المرض

نرجس الحلاق تتقاسم مع متابعيها معاناتها مع المرض

2023-03-20 / 12:32
Photo of “إن كانت مصر أُمّ الدنيا، فالسعودية أبوها”.. الفنان محمد عبده يثير جدلا

“إن كانت مصر أُمّ الدنيا، فالسعودية أبوها”.. الفنان محمد…

2023-03-20 / 11:21
Photo of محترفات المهن السمعية البصرية تكشف المواهب في حفل التتويج

محترفات المهن السمعية البصرية تكشف المواهب في حفل التتويج

2023-03-20 / 10:06
Photo of وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

2023-03-20 / 09:27
Photo of تطوان: عشاق وولوعي موسيقى الآلة يحييون سهرة فنية بمناسبة حفل ” شعبانة”

تطوان: عشاق وولوعي موسيقى الآلة يحييون سهرة فنية بمناسبة…

2023-03-19 / 21:04
Photo of الكويت.. تتويج مغربي بجائزة “البابطين للإبداع الشعري

الكويت.. تتويج مغربي بجائزة “البابطين للإبداع الشعري

2023-03-19 / 16:26
Photo of هشام مسرار يطل على جمهوره من خلال “فرصة نجاح”

هشام مسرار يطل على جمهوره من خلال “فرصة نجاح”

2023-03-18 / 22:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق