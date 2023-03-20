“حذف 60 دقيقة” يجدد مطالب العودة ل”توقيت غرينيتش” بالمغرب
يوم واحد، بعد حذف 60 دقيقة من التوقيت الرسمي للمملكة، تجددت مطالب العودة لاعتماد توقيت “غرينيتش” في المغرب.
زعبر عدد من المغاربة عن ارتياحهم بسبب تأخير التوقيت ب60 دقيقة، مطالبين باعتمادها طيلة السنة.
وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “هاد الساعة القديمة كنشبعو فيها نعاس، وكنقضيو جميع أغراضنا وكيبقى النهار فيه البركة”.
وأضاف آخر : “وأخيرا رجعنا نستمتعوا بالساعة القديمة واحد الشهر، ومكرهناش تبقى ديما”.
هذا ويشار إلى أنه “سيتم بعد نهاية شهر رمضان الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد صرح في ندوة صحفية سابقة، أن جدل الساعة الإضافية مطروح على طاولة الحكومة، مشيرا إلى أنه “حينما تتاح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى السّاعة الرسمية”.
15 تعليقات
الحكومة سرقت ساعة من وقت المواطنين للراحة ..
يجب العودة إلى الساعة القانونية ..
نتمنى ان تبقى هاته الساعة كما هي حاليا ..
على الجميع الوقوف في وجه الحكومة لعدم الرجوع للساعة الإضافية..
مادام الشعب مصر للرجوع للساعة القانونية للبلاد ماعمر الحكومة ترجها حيت هما ماشين ضد ف الشعب
هذه الساعة المشؤومة والتي لا يجني الشعب المغربي من وراءها سوى العداب النفسي والجسدي تبقى نوع من انواع العقوبات والاستبداد اتجاه الشعب المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل..
ههههه. كل عام نفس الاسطوانة، الحكومة كاع ما عارفاكوم واش خالقين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من هذه الساعة المشؤومة..
أنا شخصيا سأقاضي ، أمام الله ، من إتخد قرار إضافة ساعة لتوقيت غرينيتش لأني أعمل خرج المدينة وأرى ما يعانيه التلاميذ وخصوصا الصغار منهم وهم يمشون في الظلام بين الحقول والوديان ، هم كذلك سيقاضون أمام الله من كان سببا في محنتهم.
الساعة الإضافية تشكل التعاسة للمواطنين ..
تعاست المغاربة هي الساعة ..
الشعب المغربي يستنكر الساعة الإضافية ..
على الحكومة الاستجابة لمطالب الشعب..
بالرغم من أن المغرب على خط غرينيتش هناك زيادة و نقصان في الساعة
هاشي راه عيب و عار لي كنشوفوه على هاد الساعة خاصها ترجع كرينيتش ديما