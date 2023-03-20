“حذف 60 دقيقة” يجدد مطالب العودة ل”توقيت غرينيتش” بالمغرب

هبة بريس - الرباط

يوم واحد، بعد حذف 60 دقيقة من التوقيت الرسمي للمملكة، تجددت مطالب العودة لاعتماد توقيت “غرينيتش” في المغرب.

زعبر عدد من المغاربة عن ارتياحهم بسبب تأخير التوقيت ب60 دقيقة، مطالبين باعتمادها طيلة السنة.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “هاد الساعة القديمة كنشبعو فيها نعاس، وكنقضيو جميع أغراضنا وكيبقى النهار فيه البركة”.

وأضاف آخر : “وأخيرا رجعنا نستمتعوا بالساعة القديمة واحد الشهر، ومكرهناش تبقى ديما”.

هذا ويشار إلى أنه “سيتم بعد نهاية شهر رمضان الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد صرح في ندوة صحفية سابقة، أن جدل الساعة الإضافية مطروح على طاولة الحكومة، مشيرا إلى أنه “حينما تتاح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى السّاعة الرسمية”.

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