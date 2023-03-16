الرقم الأخضر يطيح بطبيب جماعة صفرو متلبسا بالإرتشاء
علمت جريدة “ هبة بريس ” بأن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، أطاح بطبيب بجماعة صفرو، بعدما تم ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 100 درهم من شخص لقضاء غرض إداري يهمه مساء يوم أمس الأربعاء ، بعدما توصلت النيابة العامة بإشعار عبر الخط الأخضر من طرف ذات الشخص يتهم فيها الطبيب أنه طلب منه رشوة قصد منحه شهادة وفاة لخاله
هذا وقد جرى تو قيف المتهم من طرف الضابطة القضائية قبل أن يتم التنقل به صوب منزله، بتعليمات النيابة العامة المختصة وأسفرت عملية التفتيش المنجزة لتجد عناصر الشرطة القضائية الورقة النقدية من فئة 100 درهم التي سبق نسخها لدى زوجته الموظفة ليتم بدورها اقتيادها لمفوضية الشرطة للقيام بالمتعين والاستماع إليها في محضر قانوني على ذمة اتهام زوجها بالابتزاز وطلب مبلغ مالي لأداء مهمته
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة ريثما يتم تقديمه على العدالة بالمنسوب إليه وحالته الصحية متدهورة .
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة، قد قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهي آلية الخط المباشر المكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة.
22 تعليقات
نتمنى ان يأتي دور الاخرون الذين يرتدون المواطنين دائما ..
الرقم الاخضر في خدمة من قضايا المواطنين حول ةط
فخ محكم برافوا يستحق التقدير والاحترام هذا المواطن الذي اطاح بهذا الفاسد..
مساطر و مصاريف التشريح الطبي هي من تشجع الرشوة بين المواطن و الموضف. نرجو تبسيط المساطر الادارية.
نتمنى من الرقم الاخضر حصد المزيد من الفاسدين ..
برافو رجال الشرطة على هذا العمل الجبار…
يجب ان يسجن ويعزل من عمله لانه غير صالح ..
اين اداء القسم الكثير من موضفي الدولة ادوا القسم ويأخذون الرشوة…
انعدام الأخلاق والوعي وأكل المال الحرام ..
على القضاء تطبيق القانون عليه ليكون عبرة لغيره..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لم يعد الأمان في بلدنا ..
وما خفي كان اعظم.شكرا الرقم الاخضر…
نتمنى الإطاحة بالفاسدين الذين لوثوا المجتمع بالرشوة ..
الرشوة والفساد والمحسوبية والزبونية كلها عوامل تعرقل تقدم المغرب ..
على القضاء عدم التساهل معهم لأنه ضبط متلبسا بالرشوة والدليل القاطع..
نريد من المسؤولين قضاء اغراض المواطنين بدون ابتزاز ..
يجب التفاعل مع هذا الطبيب الفاسد وإدانته باقصى العقوبات ..
شكرا الشرطة القضائية على هذا العمل الجبار..
سرقة جيوب المواطنين وأخذ مال ليس له الحق ..
على الدولة استخدام آليات الزجر وتشدي العقوبة للقضاء على ظاهرة الرشوة …