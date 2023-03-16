الرقم الأخضر يطيح بطبيب جماعة صفرو متلبسا بالإرتشاء

هبة بريس _ فاس

علمت جريدة “ هبة بريس ” بأن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، أطاح بطبيب بجماعة صفرو، بعدما تم ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 100 درهم من شخص لقضاء غرض إداري يهمه مساء يوم أمس الأربعاء ، بعدما توصلت النيابة العامة بإشعار عبر الخط الأخضر من طرف ذات الشخص يتهم فيها الطبيب أنه طلب منه رشوة قصد منحه شهادة وفاة لخاله

هذا وقد جرى تو قيف المتهم من طرف الضابطة القضائية قبل أن يتم التنقل به صوب منزله، بتعليمات النيابة العامة المختصة وأسفرت عملية التفتيش المنجزة لتجد عناصر الشرطة القضائية الورقة النقدية من فئة 100 درهم التي سبق نسخها لدى زوجته الموظفة ليتم بدورها اقتيادها لمفوضية الشرطة للقيام بالمتعين والاستماع إليها في محضر قانوني على ذمة اتهام زوجها بالابتزاز وطلب مبلغ مالي لأداء مهمته

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة ريثما يتم تقديمه على العدالة بالمنسوب إليه وحالته الصحية متدهورة .

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة، قد قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهي آلية الخط المباشر المكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة.

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