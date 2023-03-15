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الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو ترميمها في وجه المصلين

2023-03-15 / 12:35
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هبة بريس

تفضل مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس، فأمر بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن عدد هذه المساجد يبلغ خمسة وثلاثين (35) مسجدا موزعة كما يلي:

– عشرة (10) مساجد جديدة؛

– سبعة عشر (17) مسجدا أعيد بناؤها؛

– ثمانية (08) مساجد أثرية تم ترميمها.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 21470 مصل ومصلية، وكلفتها الإجمالية 240 مليون درهم.

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‫2 تعليقات

  1. حفظ الله عاهلنا المفدى و أسدل عليه رداء الصحة والعافية و اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و بكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة

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  2. ماشاء الله على الله ينصرو الدى أمر بحل المساجد حفطه الله رعاه وسدد خطاه

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