بعد انتشارها.. الحكومة تتجه لتقنين استعمال “التروتينات الكهربائية”

2023-03-14 / 12:17
0
هبة بريس

تتجه الحكومة، نحو تقنين استعمال “التروتينات الكهربائية”، بعد انتشارها في الشوارع والأزقة

ونقلا عن يومية “رسالة الأمن”، صرح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ”التروتينيت” مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.

وذكر الوزير، أن الهدف من هذه الخطوة هو إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة.

كما تروم هذه التعديلات، يضيف الوزير، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأوقاف: فتح عملية تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1445 هـ

الأوقاف: فتح عملية تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1445 هـ

2023-03-14 / 15:18
Photo of أضرحة ” الاولياء” بسوس عرضة لغزوات مافيا ” الكنوز”

أضرحة ” الاولياء” بسوس عرضة لغزوات مافيا ” الكنوز”

2023-03-14 / 14:54
Photo of الرباط.. أساتذة اللغة العربية بالمدسة العليا للأساتذة يطالبون رئاسة الجامعة بالتدخل

الرباط.. أساتذة اللغة العربية بالمدسة العليا للأساتذة يطالبون رئاسة…

2023-03-14 / 13:53
Photo of وصول شخص داخل الأمتعة الى لندن.. يستنفر سلطات مطار طنجة الدولي

وصول شخص داخل الأمتعة الى لندن.. يستنفر سلطات مطار…

2023-03-14 / 13:42
Photo of مغربي ضمن مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

مغربي ضمن مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

2023-03-14 / 13:02
Photo of اتفاقية تعاون في التدريب والبحث بين جامعتين مغربيتين وإسرائيلية

اتفاقية تعاون في التدريب والبحث بين جامعتين مغربيتين وإسرائيلية

2023-03-14 / 12:06
Photo of عمدة فاس يزور مدينة تيواوون السينغالية لتوسيع نطاق التعاون بين المدينتين

عمدة فاس يزور مدينة تيواوون السينغالية لتوسيع نطاق التعاون…

2023-03-14 / 10:11
Photo of المغرب يستضيف اجتماعين للمجموعات العلمية حول مكافحة تلوث البحار

المغرب يستضيف اجتماعين للمجموعات العلمية حول مكافحة تلوث البحار

2023-03-14 / 09:41
Photo of ترويج معدات للهجرة السرية تجر شخصا للاعتقال بالفنيدق

ترويج معدات للهجرة السرية تجر شخصا للاعتقال بالفنيدق

2023-03-14 / 09:16
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-14 / 09:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق