“لارام” تعلن إلغاء رحلات جديدة من وإلى باريس

هبة بريس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء رحلات جوية جديدة من وإلى باريس، يومي 11 و12 مارس الجاري.

وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن القرار يأتي إثر “إشعار إضراب الخدمة المدنية الذي تناقلته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية”.

كما جددت الخطوط الملكية المغربية التأكيد على أنها تقدم عدة حلول للمسافرين المعنيين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites.

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