بركان .. المدينة الذكية في ظل التحولات الرقمية للمجالات الترابية، محور ندوة دولية

هبة بريس : وجدة

تنظم عمالة إقليم بركان بشراكة مع شركة التنمية المحلية مجال بركان للابتكار والذكاء الترابي، جمعية التطوير الرقمي والمدرسة المغربية لعلوم المهندس الندوة الدولية ” المدينة الذكية في ظل التحولات الرقمية للمجالات الترابية” يومي 15 و 16 مارس الجاري بقاعة المحاضرات الكائنة بمقر عمالة بركان.

سيشكل هذا النشاط، منصة لعرض وتبادل الخبرات بين الخبراء بالمجال، صانعي القرار، الشركات والأساتذة الباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني والطلبة، إضافة إلى عرض ومشاركة أخر المستجدات والتوجهات المتعلقة بالمدن الذكية.

ويروم مفهوم المدينة الذكية، هي الاستجابة للتحديات الديموغرافية البيئية والاقتصادية بفضل حكامة ذكية بالمجال الترابي، وذلك عن طريق ترشيد استعمال الموارد وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

كما يلعب إقليم بركان دورا محوريا في تنشيط المجال الترابي، حيث يعتبر مجالا نموذجيا لتنزيل نهج تنموي متكامل، وفي هذا الصدد، صنف اقليم بركان ضمن شبكة الخمس المدن الذكية الحائزة على جائزة “معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات” وهي أكبر جمعية مهنية للرقمنة وتقنيات المعلومات في العالم.

فقد شرع إقليم بركان في التنزيل الفعلي لعدة مشاريع ذات وقع ملموس على مستوى المجال الترابي، عبر إحداث تطبيقات رقمية لتدبير المعلومات الجغرافية (التصميم الحضري على سبيل المثال)، التدبير الذكي للنفايات وكذا الإدارة الرقمية.

في هذا السياق, فقد أحدثت عمالة إقليم بركان لجنة إقليمية لدعم الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة، مهمتها الأساسية هيكلة نظام بيئي مستدام اعتمادا على تقنيات المعلومات والرقمنة لتسهيل وتفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين المنتمين لنفس المجال الترابي, كما تسهر هذه اللجنة على مصاحبة ودعم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في التحول الرقمي على مستوى الإدارات التابعة لها.

سيشكل هذا الحدث مناسبة لتقديم عرض شمولي حول ” المدينة الذكية”، المسار والتحول, معلومات تقنية، سبل حكامته الجيدة وفعاليتها، إضافة إلى نماذج لنجاح عدة مدن ذكية عبر العالم، وشهادات حية لخبراء ورائدين بالمجال.

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