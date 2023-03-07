ورشات الفيفا تنطلق بالمغرب و لقجع يقدم نموذج المملكة لتطوير كرة القدم

هبة بريس ـ رياضة

انطلقت أمس الاثنين اشغال ورشات عمل ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

افتتح اشغال هذه الورشات، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي رحب بالمشاركين في هذه الورشات التي يحتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، الذي يعد جوهرة تساهم في تطوير​ كرة القدم، والذي يعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعميم ممارسة كرة القدم.

وقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، النموذج المغربي في مجال تطوير كرة القدم والذي يعتمد على 3 أسس من أبرزها:

– البنيات التحتية: على اعتبار أنها ركيزة أساسية في مسلسل تعميم ممارسة كرة القدم.

-الاصلاح المؤسساتي: يشكل تحول الاندية من جمعيات الى شركات رياضية مجهولة الاسم منعطفا في هذا الاصلاح من خلال تعزيز الحكامة الجيدة.

– تكوين الأطر الإدارية والتقنية:​ يعد تكوين الأطر الإدارية والتقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احد اللبنات التي تساهم في انجاح برامج تطوير كرة القدم.

وركز فوزي لقجع، على أهمية استفادة الفئات السنية الصغرى من برامج الاتحاد الدولي لكرة القدم الرامية إلى تطوير كرة القدم وتوسيع قاعدة ممارستها.

وستتمحور​ أشغال هذه الورشات حول استراتيجية​ تطوير وتقوية الكفاءات بمناقشة مواضيع مختلفة من بينها مهام ومسؤوليات المدير التقني، عقد شركات وتبادل الخبرات، روح الفريق.

وسيقدم الكتاب العامون للاتحادات الكروية المشاركون في هذه الورشات استراتيجيات عملهم على المدى البعيد.

وستعرف هذه الورشات​ مشاركة العديد من خبراء وتقنيي الإتحاد الدولي لكرة القدم، والكتاب العامين والمدراء التقنيين لمجموعة من الإتحادات الكروية المنضوية تحت لواء الفيفا.

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