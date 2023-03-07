الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

هبة بريس - وكالات

تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء خروج مظاهرات ضخمة وإضرابات لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وتنظم النقابات العمالية هذه المظاهرات، حيث دعى لوران بيرجيه الأمين العام للنقابة الإصلاحية الموظفين والمتقاعدين للخروج في هذه المظاهرات، واصفا أنه لا يمكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستمرار بتجاهلهم.

وبحسب ما نقلت “فرانس 24” فإن المعارضة تتركز على بند في مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتباره “ظالما”، خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.

وأفاد مصدر في الشرطة بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء البلاد.

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