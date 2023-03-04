خسائر لا تحصى.. منصة إلكترونية تنصب على ملايين المصريين

2023-03-04 / 20:11
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هبة بريس - وكالات

تعرض عدد كبير من المصريين لعمليات نصب من قبل منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، انتشرت في البلاد خلال الأشهر الماضية.

وصنفت الشركة نفسها على كونها شركة من شركات blockchain المتخصصة في تعدين البيتكوين وتوفير خدمات التعدين السحابي، وتمكنت هذه المنصة من جذب الكثير من المستخدمين الذين وقعوا ضحية لها.

ومنذ ساعات قليلة، توجه المئات من المستخدمين بالاستغاثة لمنصة Hoogpool عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة يشتكون من سرقة مبالغ مالية كبيرة – لم يتم حصرها حتى اللحظة، ويزعمون أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار في هذه المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.

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