العثور على مخترع لقاح سبوتنيك الروسي مقتولا

2023-03-03 / 20:23
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هبة بريس _ وكالات

عثرت الشرطة الروسية، الخميس، على مخترغ لقاح “سبوتنيك v” المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، مقتولا في شقته، في موسكو، وفق ما أفاد مراسل قناة الحرة في روسيا.

وقالت السلطات الروسية إن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن الرجل لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو.

وتم تحديد بوتيكوف على أنه الرجل الذي تم اكتشافه ميتا خنقا في منزله في شارع روغوفا في 2 مارس، وفق ما أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

وتم العثور على عالم الفيروسات الروسي ميتا، صباح أمس الخميس، بحسب ذات المصادر.

وبوتيكوف، واحد من 18 عالما طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

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