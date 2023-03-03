أزيد من 100 انفصالي ينتمون لـ “البوليساريو
الصورة من الارشيف

مدير “البسيج”: “إيران وحزب الله يحاولان ضرب استقرار المغرب بمساعدة من الجزائر”

2023-03-03 / 11:33
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هبة بريس

كشف مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، عن وجود صلات بين إيران وجبهة البوليساريو.

وقال حبوب الشرقاوي في حوار “i24 news”، أن “هناك تهديد حقيقي ضد المغرب يأتي من إيران وحزب الله بمساعدة الجزائر، منذ عام 2017 ، تدعم إيران جبهة البوليساريو عبر حزب الله وبمساعدة الجزائر”.

وأشار الشرقاوي إلى أن التقارب الحاصل بين إيران وحزب الله من جهة وجبهة البوليساريو والجزائر من جهة أخرى يشكل تهديدا لاستقرار المغرب وأمنه، مضيفا ميليشيات البوليساريو يتم تدريبها من قبل كوادر حزب الله والحرس الثوري بمساعدة الجزائر.

وشدد الشرقاوي على ضرورة “تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول”، مشيرا إلى أن اتفاقيات إبراهيم مكنت من تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

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