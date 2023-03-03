سوريا.. هزة أرضية تضرب شمال اللاذقية

2023-03-03 / 11:26
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هبة بريس - وكالات

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الجمعة بأنه رصد عند الساعة 11:51 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كلم.

يأتي ذلك، في وقت سجلت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا صباح اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة كهرمان مرعش التركية.

وأفادت الإدارة عبر موقعها الالكتروني، بأنه عند الساعة 5:53 دقيقة فجر اليوم، ضربت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد، فيما ضربت هزة أخرى عند الساعة 7:39 دقيقة المنطقة عينها وقوتها 3.9 على مقياس ريختر.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

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