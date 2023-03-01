تصريح ماكرون…محاولة لتلطيف أجواء الأزمة المغربية الفرنسية

2023-03-01 / 22:51
0
هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – مروان المغربي

قال محمد شقير الباحث والمحلل السياسي، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن خلالها أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن”، تأتي من أجل تلطيف الأجواء إزاء الموقف المغربي من زيارة ماكرون للمملكة، حيث كان من المرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة للمغرب بداية هذه السنة.

وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب بإلاضافة إلى مسألة التأشيرات وهذا التوتر الصامت جعل المغرب يرجئ هذه الزيارة في الوقت الذي يقوم ماكرون بداية هذا الأسبوع بزيارة لإفريقيا من أجل وضع آليات دبلوماسية فرنسية جديدة، و يرغب بطبيعة الحالة في زيارة المغرب.

وأشار ذات المتحدث إلى أن ماكرون يحاول أن ينفي أي تدخل للجهات الفرنسية في اتخاد القرار الذي استاء المغرب منه بشكل كبير، وهذه هي الغاية ربما من هذه التصريحات التي الغرض منه تلطيف الأجواء ومحاولة بعث رسائل سياسية للسلطات المغربية تفيد بأن فرنسا ليس لديها أي مشكل في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي، ولكن أظن أن المغرب بالاضافة إلى هذا القرار، يرى بأن السلطات الفرنسية لم تستوعب بعد المطالب المغربية والمتمثلة في إعادة النظر في موقف فرنسا من الصحراء، معتقداً بأن هذه القضية هي السبب الأساسي وراء إرجاء أي زيارة للمغرب.

وكشف شقير أن تصريحات ماكرون تحاول التخفيف من حدة التوتر الصامت الحاصل في العلاقات الفرنسية المغربية وتحاول إيجاد أرضية للتفاعل بين البلدين، و بطبيعة الحالة أيضا تمهيدا لأي زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تحاول أن تعيد موقعها بإفريقيا بعد تلقيها لعدد من الضربات وأن تقدم نفسها كدولة بعيدة عن البعد الاستعماري الذي كان يؤطر ممارساتها تجاه الدول الإفريقية، قال شقير إذا كان الأمر متعلقا بالمغرب، فالمسألة متعلقة بمطلب الوضوح إزاء قضية الصحراء، وهذا هو المطلب المغربي، أما فيما يخص التموقع الفرنسي في إطار هذه المتغيرات الجيواستراتيجية سواء الإقليمية والدولية، ففرنسا تحاول ما أمكن أن تضع نموذجا جديدا للتعامل مع الدول الإفريقية، خاصة بعد الضعف الذي عرفته في القارة السمراء، وبعد المنافسة التي ظهرت للعديد من الدول بما فيها روسيا في إفريقيا، وبعد موقف العديد من الدول الإفريقية بما فيها مالي من التواجد الفرنسي، وتحاول التموقع داخل إفريقيا، وفق أسس جديدة.

وأشار شقير إلى أن هذه هي المطالب التي يقدمها المغرب، وهي إعادة العلاقات بين فرنسا والمغرب يجب أن تكون وفق الأرضية التي وضعها المغرب، معتقداً أن السلطات الفرنسية لحد الآن لا تريد الاستجابة لهذه القضية، وذلك من أجل الحفاظ على التوازن في مصالحها مع الجزائر والمغرب، ولكن المغرب، يضيف المحلل السياسي، كان حاسما في هذه المسألة وربما التغيرات التي طرأت في مواقف عدد من الشركاء الأوروبيين مثل النموذجين الإسباني الهولندي في علاقتهما مع المغرب، والتي لحد الآن مازالت فرنسا تصم الآذان، إزاء هذه النهج والبوصلة التي تعتبر المحدد الأساسي في تفاعل المغرب المستقبلي مع فرنسا.

وأكد شقير أنه وفي حالة عدم استجابة فرنسا لهذه المسألة “فأظن أن كل المحاولات التي ستقدم عليها فرنسا أو الرئيس الفرنسي ستبوء الفشل، نظرا للشروط الموضوعة من طرف المغرب والتي تختلف بشكل كبير عن الشروط التي تضعها دول اخرى، ناهيك عن أن حجم المغرب ليس هو حجم دول الساحل”.

وختم شقير مشددا أن على فرنسا أن تعيد النظر في هذه المسألة وأن تستجيب لهذا الشرط بشكل حاسم في تدبير علاقتها مع المغرب، واظن أن عودة العلاقات الإسبانية المغربية أحسن دليل على هذا، واذا لم يتم تتبع هدا النهج فالمغرب سيقى متشبثا بموقفه تجاه فرنسا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطالبي العلمي ..الشرق الأوسط يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية

الطالبي العلمي ..الشرق الأوسط يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية

2023-03-01 / 20:48
Photo of المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد يزور المغرب

المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد يزور المغرب

2023-03-01 / 19:19
Photo of الملك يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة مع البوسنة والهرسك

الملك يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة مع البوسنة والهرسك

2023-03-01 / 17:32
Photo of ترشيح النعم ميارة لرئاسة برلمان البحر الابيض المتوسط

ترشيح النعم ميارة لرئاسة برلمان البحر الابيض المتوسط

2023-03-01 / 11:42
Photo of بوريطة : المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا

بوريطة : المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين…

2023-02-28 / 23:44
Photo of “ناصر بوريطة” يبرز الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية

“ناصر بوريطة” يبرز الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية

2023-02-28 / 23:04
Photo of المغرب والنمسا ..اتفاق على “إحداث مجموعة عمل مشتركة”

المغرب والنمسا ..اتفاق على “إحداث مجموعة عمل مشتركة”

2023-02-28 / 20:32
Photo of إيلونغ امباسي : الجهوية المتقدمة بالمملكة مصدر إلهام لبلدان أخرى

إيلونغ امباسي : الجهوية المتقدمة بالمملكة مصدر إلهام لبلدان…

2023-02-28 / 19:26
Photo of النمسا: مخطط الحكم الذاتي “مساهمة جادة وذات مصداقية”

النمسا: مخطط الحكم الذاتي “مساهمة جادة وذات مصداقية”

2023-02-28 / 17:22
Photo of المغرب والنمسا يجددان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

المغرب والنمسا يجددان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون…

2023-02-28 / 16:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق