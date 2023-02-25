المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 5 نقاط رئيسية

2023-02-25 / 18:56
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هبة بريس - و م ع

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير 2023، في خمس ‏نقاط رئيسية:

1- ظل سعر صرف الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛

2- لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف؛

3- بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي؛

4- بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل؛

5- بلغ متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، 3,4 مليار درهم فيما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

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