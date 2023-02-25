بحث آفاق التعاون بين المغرب والأردن في مجالات التشغيل والتكوين المهني

2023-02-25 / 09:54
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هبة بريس

بحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الجمعة بعمان، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف محمود الشمالي، آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التشغيل والعمل والتكوين المهني .

وتطرق الجانبان خلال هذه المباحثات إلى سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من تجارب البلدين في هذه المجالات .

وخلال هذا اللقاء ثمن الوزير الأردني الدعم المغربي للأردن والمتمثل في تقديم منحة لإنشاء وتجهيز مركز متخصص للتدريب المهني في العاصمة عمان.

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