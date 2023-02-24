مكناس..ولاية أمن تُنظم دورة تكوينية لفائدة مستخدمي شركة للنقل الحضري

2023-02-24 / 18:49
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هبة بريس _ الرباط

تنظم ولاية أمن مكناس، في الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 3 مارس 2023، دورة تكوينية لفائدة 350 مستخدما من شركة النقل الحضري City Bus، وذلك في إطار التعريف بالممارسات الفضلى للتعامل مع مستعملي الطريق والآليات المثلى لاحترام قانون السير والجولان.

ويشرف على تسيير أطوار هذه الدورة التكوينية أطر أمنية متخصصة من ولاية أمن مكناس، وتشمل مجموعة من الندوات التفاعلية والمحاضرات التي تروم أساسا المساهمة في تطوير القدرات الوظيفية والمدارك القانونية والمعرفية لهذه الفئة من المستخدمين.

وتأتي هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني وإرساء مرتكزات الإنتاج المشترك للأمن.

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