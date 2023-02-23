” امتحان المحاماة “.. مترشحون راسبون يقررون الإضراب عن الطعام

2023-02-23 / 19:39
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هبة بريس _ الرباط

أعلن مجموعة من المترشحين الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة والذي أثارت نتائجه جدلا واسعا في وقت سابق خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم غد الجمعة.

وقالت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” في ندوة صحفية، الأربعاء، إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي إثر “تجاهل مطالبهم وسلكهم لجميع الإجراءات من خرجات إعلامية واحتجاجية ولجوئهم إلى القضاء” بالإضافة إلى مراسلات أكدوا توجيهها إلى عدة جهات.

واثناء الندوة وجهت انتقادات ل”عدم التفاعل” مع الشكايات التي تم وضعها “بشكل استعجالي” في المحاكم وطلبات التدخل وفتح تحقيق التي تم توجيهها للأحزاب والمؤسسات الرسمية المعنية من أجل إلغاء نتائج الامتحان

وسجل بعض اعضاء من اللجنة لجوئهم للتصعيد بالإضراب عن الطعام رغم أن ذلك “يمس أسمى حق في الاتفاقيات الدولية وهو الحق في الحياة”

وكانت نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة بالمغرب قد أثارت جدلا منذ الإعلان عنها في أواخر شهر ديسمبر الماضي، حيث نظم عدد من الراسبين في هذا الامتحان وقفة احتجاجية أمام البرلمان دعوا من خلالها إلى فتح تحقيق في النتائج التي وصفوها بـ”المشبوهة”، كما نادت فعاليات سياسية وحقوقية بفتح التحقيق في الموضوع.

في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن مصداقية النتائج المعلنة في امتحان المحاماة، مؤكدا أنه تم تصحيحها بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، وأضاف قائلا “لن يفتح أي تحقيق في هذه النتائج لعدم وجود أي جريمة، وأنا أثق في لجنة الامتحان”.

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