أربعة حكام مغاربة في “كأس الأمم الإفريقية للشباب” بمصر

هبة بريس _ وكالات

كشفت لجنة الحكام، التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في نسختها السابعة عشر، عن القائمة النهائية للحكام ، التي ستقود نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب، أقل من 20 سنة المقامة بمصر، في الفترة من 19 فبراير الجاري الى 11 مارس 2023 ، من بينهم أربعة حكام مغاربة.

وستعرف البطولة، مشاركة كلا من جلال جيد وبشرى كربوبي كحكميين رئيسيين، إضافة إلى فتيحة الجرمومي وحمدي سكينة، حكمتين مساعدتين.

ونشرت (الكاف)، في بيان على موقعها الالكتروني ، قائمة بالأسماء تضم 16 حكما رئيسيا و 18 حكما مساعدا وستة حكام مساعدين بالفيديو (VAR) من 30 بلدا و الذين تم اختيارهم لادارة مباريات كأس الأمم الإفريقية “TotalEnergies U20”

وأضافت أن قسم حكام الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم قام بدمج الحكام الذين تم اختبارهم للفعاليات العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استغلال المنافسة كمرحلة تحضيرية قبل مهامهم.

و قال رئيس قسم التحكيم في (الكاف) ، ديزيريه نومانديز دوي: “نحن ملتزمون تماما بتغيير صورة التحكيم في القارة ولهذا نراهن على الشباب. في هذه المجموعة ، لدينا مستقبل إفريقيا” .

وتعرف البطولة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال الفترة من 20 ماي وحتى 11 يونيو لعام 2023، مشاركة 12 منتخبا.

وتقام مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب بثلاثة مدن هي القاهرة والاسماعيلية والاسكندرية. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة الى ثلاث مجموعات، تضم الأولى مصر وموزمبيق والسينغال ونيجيريا، وتضم الثانية منتخبات أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، بينما تضم الثالثة كلا من غامبيا وتونس وبنين وزامبيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 19 فبراير الجاري بين منتخبي مصر وموزمبيق، وذلك على ملعب القاهرة الدولي

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