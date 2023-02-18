محكمة فرنسية تلغي لائحة اتهام بالفساد بحق رئيس “سان جيرمان”

2023-02-18 / 09:24
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هبة بريس

ألغى القضاء الفرنسي، لائحة اتهام بالفساد، بحق رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، المتعلقة بملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى لنسختي 2017 و2019.

وتتعلق الاتهامات بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

وصدر حكم عن محكمة التمييز يفيد بعدم اختصاص القضاء الفرنسي بقضية ملاحقة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، المتهم بالفساد بخصوص ملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى.

ونتيجة هذا القرار النهائي، ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد، التي صدرت في 23 مايو 2019.

وعلق محامي الخليفي، فرانسيس سبينر، على قرار محكمة التمييز، قائلا: “أنا مسرور بهذا القرار الذي يتوافق مع القانون، وأذكر أن ناصر الخليفي نفى دائما ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية”.

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