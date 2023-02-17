بالفيديو : رئيس وفد الوداد بالجزائر يتفاعل مع سؤال صحفي جزائري بحنكة ديبلوماسية

2023-02-17 / 13:43
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ادربس دحني

يبدو أن حمى الاستفزازات لم تصب المسؤولين في النظام الجزائري فقط بل تعدتهم لتتغلغل في الجسم الاعلامي للجارة الشرقية , والحديث هنا عن الاسئلة التي حاول بعض الصحفيين طرحها على رئيس الوفد المهدي الزوات تعليقا على حفاوة الاستقبال التي حضي بها الفريق الاحمر بالمطار , عند وصوله من رحلة شاقة امتدت من المغرب لتونس وبعدها بساعات من تونس للجزائر بحكم ان الاجواء الجزائرية ممنوعة على الطائرات المغربية .

وتفاعل المهدي الزوات بطريقة ديبلوماسية وذكية مع اسئلة بعض الصحفيين الجزائريين , حيث رد على سؤال احدهم حول حفاوة الاستقبال بأن هذا هو الذي يجب ان يكون في الاصل بين بلدين شقيقن تجمعما روابط الاخوة والدين .

ورغم ان الجميع يعلم أن الجزائر تزيد مشقة على الاندية والمنتخبات المغربية بمنعهما بالتنقل مباشرة , وتفرض عليهم التنقل لتونس او احدى الدول المجاورة قبل الوصول لأراضيها , ناهيك عن المضايقات التي يتعرضون لها في المطار كمنع الاعلاميين من الدخول وترحيلهم كما فعلت مع الوفد الذي رافق البعثة المغربية لألعاب البحر الابيض المتوسط , وكما فعلت مع صحفيي القطب العمومي والذين صادرت معداتهم قبل القمة العربية , وبعدها الان مصادرة معدات التصوير الخاصة بفريق الوداد قبل مواجهته لشبيبة القبائل , – رغم ذلك – تعامل المسؤول الودادي بفطنة ورد بذكاء على السؤال الملغوم .

وفي سياق متصل نشر فريق الوداد الرياضي بلاغا يخص جماهيره، قبل المباراة التي ستجمعه بشبيبة القبائل الجزائري، اليوم لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا , ودعى جماهيره إلى عدم الانسياق وراء أي استفزازات تجر لخروج المباراة من سياق التنافس الرياضي، حسب ما تؤطره وتفرضه القوانين المنظمة للمسابقة , ودعتهم إلى الامتناع عن متابعة المباراة من مدرجات الملعب، وعدم الانسياق وراء أي استفزاز يضر بسمعة الكرة الإفريقية والمغرب أولا، وبطل إفريقيا والمغرب في المسابقة .

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