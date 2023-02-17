دوري “الصداقة” في نسخته 18 على الأبواب
خالل أيام 3 و 4 و 5 يتشرف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتنظيم النسخة الثامنة عشر من دوري الصداقة
مارس 2023
يعرض الدوري فرصة متميزة للطالب القادمين من مختلف المدارس والجامعات في المملكة إلبراز مهاراتهم و صقل
مواهبهم و بناء روح المنافسة الشريفة على أعلى مستوياتها في ميادين الرياضة ، الثقافة و الفنون
من جانب آخر، تتجاوز هذه التظاهرة الفريدة من نوعها جو المسابقات و األلعاب إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الطلبة
من المغرب كافة ، حاملي راية بلدنا في المستقبل القريب و الذين هم أطر الغد و دعاة التنمية و التطور
يشكل الحدث أيضا فضاء خصبا لتعزيز االرتباط أكثر بالهوية المغربية المتجسدة في انحدار الطلبة من مختلف مناطق
المغرب و التي من المعلوم اختصاص كل منها بتقاليد و عادات و موروث ثقافي متفرد يضفي على الحدث طابعا وطنيا
متميزا
منذ إطالقه سنة 0222 ،يعد دوري الصداقة حدثا طالبيا سنويا بارزا، و يشكل نجاحه ضرورة ال محيد عنها بالنسبة
للقائمين على هذه التظاهرة من طلبة و إداريين و أطراف فاعلة، خصوصا بعدما عرفه من انقطاع طارئ في السنوات
الثالث األخيرة تحت ظروف الجائحة التي عرفها العالم
و بهذا يكون يوم الجمعة الثالث من مارس المقبل يوم االنطالقة الفعلية للدوري الذي يستمر على مدى ثالثة أيام، مبتدئا
بالحفل االفتتاحي الستقبال المشاركين و ضيوف الشرف ثم إعطاء إنطالقة مختلف األنشطة و الفعاليات
.