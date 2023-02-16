اليوروبا ليغ.. التعادل يحسم مباراة برشلونة واليونايتد

2023-02-16 / 22:52
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هبة بريس - وكالات

تعادل فريق برشلونة أمام ضيفه ماشستر يونايتد (2-2)، اليوم الخميس 16 فبراير بملعب “الكامب نو”، برسم ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة “اليوروبا ليغ” لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بواسطة ماركوس ألونسو (د50)، لكن سرعان ما أدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد (52)، ثم تسبب بهدف التقدم الذي سجله الفرنسي جول كونديه عن طريق الخطأ في مرماه (د59)، قبل أن يفرض البرازيلي رافينيا التعادل (د76) ليرفع عدد المباريات المتتالية لفريقه من دون هزيمة إلى 17 في جميع المسابقات.

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