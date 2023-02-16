” الجزائر” تستفز بعثة الوداد و تجرد الطاقم الإعلامي من معدات التصوير في المطار

2023-02-16 / 13:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل السلطات العسكرية الجزائرية إقحام السياسة في الرياضة حيث بات كل ما هو مغربي يشكل عقدة لها و تعمل كل ما في وسعها لاستفزاز المغاربة و لو بأعمال صبيانية و تصرفات طائشة و تافهة كتفاهة حكام قصر المرادية.

آخر هاته الممارسات العجيبة لنظام تبون منعه للطاقم الإعلامي للوداد الرياضي من ممارسة مهامه الإعلامية الصرفة عبر تجريده من معدات التصوير لحظة وصول بعثة الفريق الأحمر للمطار و حجزها.

و لم يقدم عناصر الأمن بالمطار الجزائري أي تبرير لبعثة الوداد الرياضي عدا أنها التعليمات، تلك التعليمات التي حولت الجزائر برمتها لأضحوكة العالم في السنوات الأخيرة و خاصة منذ تولي تبون مهام الدمية المتحركة التي تنوب عن شنقريحة و باقي أفراد عصابة العسكر الحاكم في الجارة الشرقية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الاستفزازات تعرضت لها بعثة نادي الوداد الرياضي المغربي منذ وصولها لمطار الجزائر قادمة من تونس لخوض مواجهة ضمن عصبة الأبطال الإفريقية أمام شبيبة القبايل.

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