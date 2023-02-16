مصنع “سنطرال دانون” بمكناس يفوز بجائزة أفضل مشروع معماري في إفريقيا

2023-02-16 / 10:58
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اعتراف جديد لتميز مصنع سنطرال دانون بمكناس: بعد فوزه بالجائزة الأولى للهندسة المعمارية في فئة “الوحدات الصناعية والصناعات الغذائية” خلال مسابقة الهندسة المعمارية البريطانية لجوائز العقارات الدولية 2022 التي أقيمت مؤخرا في دبي، حقق المصنع تميزا آخر بفوزه اليوم بجائزة أفضل مشروع معماري في إفريقيا خلال نفس المسابقة.

مشروع التطوير هذا، المنجز من طرف وكالة EJ ، التي أسسها ويديرها المهندس المعماري جمال القرقوري، والذي تم تصميم أغراضه الصناعية بمقاربة مسؤولة بيئيًا، تم تشييده على مساحة 45000 متر مربع، منها 10،055 متر مربع مغطاة، من خلال نظام للبناء يجمع بين الهياكل المعدنية والخرسانة المسلحة، بما في ذلك وحدات الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية ، بالإضافة إلى محطة الكتلة الحيوية وخزان هضم ينتج الميثان الحيوي الذي يضمن الاستدامة المتوقعة في إطار احترام البيئة

وصرحت نتالي ألكيير، الرئيسة المديرة العامة لـ سنطرال دانون :”ينخرط هذا المشروع في إطار دينامية الاستثمارات الصناعية التي تقوم بها سنطرال دانون، والتي تركز على التنمية المستدامة والطاقات المتجددة ، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة فيما يتعلق بحماية البيئة وتقليل انبعاثات الميثان بحلول سنة 2030. فمصنع مكناس، الذي توج بجائزتين متتاليتين، تم تجديده بهدف تعزيز بصمته البيئية. وبفضل تجهيزاته والمنشآت الخاصة بالغاز الحيوي والكتلة الحيوية، يحقق المصنع 52٪ من الطاقات المتجددة. كما أن الطاقة الحرارية المنتجة حاليا في الموقع تمثل 90٪ من الطاقات المتأتية من مصادر خضراء”.

من جانبه علق السيد جمال القرقوري ، المهندس المعماري ومؤسس وكالة EJ بالقول:”أود أن أشكر سنطرال دانون، التي نواكبها منذ عدة سنوات، على ثقتها. لقد عملنا على إنجاز مشروع طموح فاز بجائزتين في إحدى أكبر المسابقات المتخصصة في الهندسة المعمارية بالعالم. إنه لفخر كبير لي ولوكالتي أن نكون ضمن المكرَمين”.

جوائز العقارات الدولية هي مسابقة ذات شهرة عالمية مفتوحة في وجه مهنيي الهندسة المعمارية. تمنح جوائز العقارات الدولية لأبرز المشاريع في العالم في المجالات الصناعية والتجارية والفندقية والسكنية، إلخ.

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