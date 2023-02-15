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الناظور .. توقيف شخصين وحجز حوالي 06 آلاف قرص مخدر

2023-02-15 / 17:23
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة، خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بنقطة للمراقبة بمنطقة “ترقاع” بمدينة الناظور ، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على ستة آلاف قرص طبي مخدر معبأة داخل 10 علب من نوع “RIVOTRIL”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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