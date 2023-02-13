بعد قت_ ل الشاب السوري .. الحكم النهائي في حق زوج نانسي عجرم

هبة بريس _ قسم ثقافة وفنون

أصدر القضاء اللبناني، قراره النهائي بخصوص قضية قتل زوج نانسي عجرم فادي الهاشم لمقتحم بيته السوري الأصل.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد قررت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم، ببراءة طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من تهمة القتل عمدا بحق الشاب السوري “محمد الموسى” الذي دخل فيلا الهاشم بداعي السرقة حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

واعتبر القضاء اللبناني، فعل زوج نانسي عجرم دفاعا عن النفس، مبررة ذلك بالحالة النفسية التي وجد عليها خلال الحادثة وأنه تشابك مع المعتدي على مقربة من غرفة النوم الخاصة بهم.

وكان فادي الهاشم قد أطلق النار في وجه الشاب السوري، في حادثة شغلت الرأي العام في لبنان وسوريا.

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