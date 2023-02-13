Brentford's Ivan Toney celebrates after scoring his side's first goal goal during the English Premier League soccer match between Arsenal and Brentford at Emirates stadium in London, Saturday, Feb. 11, 2023. (AP Photo/Frank Augstein)

توني يتعرض لإساءات عنصرية بعد تسجيله هدفا ضد أرسنال

2023-02-13 / 11:00
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هبة بريس _ رياضة

أدان نادي برينتفود الإنكليزي، الإساءات العنصرية التي تعرض لها مهاجمه إيفان توني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسجيله هدف التعادل 1-1 أمام أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، السبت.

وسبق أن تعرض توني، الذي ألغى هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 74 تقدم لياندرو تروسار المبكر لأرسنال، لإساءات أيضا عقب فوز برنتفورد (2-صفر) على برايتون أند هوف ألبيون في أكتوبر الماضي.

وقال برنتفورد، الأحد: “فور انتهاء مباراتنا مع أرسنال تلقى إيفان توني وابلا من الإساءات والإهانات العنصرية في رسائل مباشرة عبر حسابه بتطبيق إنستغرام”.

وأضاف “شعرنا باشمئزاز وحزن لاضطرار إيفان للتعامل مع هذا الأمر مجددا”.

وقال أرسنال إنه يتعاون مع برنتفورد لتحديد المتورطين.

وتابع النادي اللندني “في أرسنال نستنكر كل أشكال التمييز ولا نتساهل معها على الإطلاق، سنتخذ أقصى إجراء ضد أي شخص يتورط في رسائل الكراهية”.

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