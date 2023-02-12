بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة مع تونس

2023-02-12 / 20:55
0
هبة بريس - متابعة

نفت الجزائر تأثر العلاقات مع تونس على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي الهاربة إلى فرنسا.

وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن العلاقات الجزائرية التونسية متينة ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل الإعلام الفرنسية حسب وصفه .

وعكس تصريح الوزير الجزائري فعلى ارض الواقع اشتكى تونسيون من تضييق السلطات الجزائرية عليهم بالمعابر الحدودية مباشرة بعد ان طفت على السطح قضية الناشطة اميرة بوراوي التي كشفت وهن وعجز جهاز المخابرات الجزائري .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي

بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة…

2023-02-12 / 20:35
Photo of مسيرة مليونية باسبانيا احتجاجا على تدهور وضع المنظومة الصحية

مسيرة مليونية باسبانيا احتجاجا على تدهور وضع المنظومة الصحية

2023-02-12 / 19:12
Photo of قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ لا تزال تعثر على ناجين

قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ…

2023-02-12 / 18:29
Photo of حصيلة جديدة لقتلى الزلزال بتركيا وسوريا

حصيلة جديدة لقتلى الزلزال بتركيا وسوريا

2023-02-12 / 17:34
Photo of السلطات التونسية تعتقل قيادي سابق في حركة “النهضة”

السلطات التونسية تعتقل قيادي سابق في حركة “النهضة”

2023-02-12 / 09:48
Photo of هل تتحمل تونس مسؤولية تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا ؟

هل تتحمل تونس مسؤولية تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا…

2023-02-12 / 09:31
Photo of أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر

أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر

2023-02-12 / 09:23
Photo of أزيد من مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح التقاعد بفرنسا

أزيد من مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح…

2023-02-11 / 21:37
Photo of أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

2023-02-11 / 21:01
Photo of ناسا: كويكب ضخم على بُعد أيّامٍ من الاصطدام بمدار الأرض

ناسا: كويكب ضخم على بُعد أيّامٍ من الاصطدام بمدار…

2023-02-11 / 20:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق