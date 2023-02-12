بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة مع تونس

هبة بريس - متابعة

نفت الجزائر تأثر العلاقات مع تونس على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي الهاربة إلى فرنسا.

وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن العلاقات الجزائرية التونسية متينة ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل الإعلام الفرنسية حسب وصفه .

وعكس تصريح الوزير الجزائري فعلى ارض الواقع اشتكى تونسيون من تضييق السلطات الجزائرية عليهم بالمعابر الحدودية مباشرة بعد ان طفت على السطح قضية الناشطة اميرة بوراوي التي كشفت وهن وعجز جهاز المخابرات الجزائري .

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