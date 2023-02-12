Hundreds of thousands of protesters march during a demonstration called by citizens under the slogan "Madrid stands up for its public health. Against the destruction of primary health care" in Madrid on November 13, 2022. - At least 200,000 demonstrators rallied in Madrid today in defence of the region's primary care, warning plans to overhaul the system would "destroy" local healthcare. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

مسيرة مليونية باسبانيا احتجاجا على تدهور وضع المنظومة الصحية

2023-02-12 / 19:12
0
هبة بريس - وكالات

شارك مئات آلاف الأشخاص في تظاهرة في مدريد الأحد، دفاعاً عن نظام الصحة العام في منطقة العاصمة الإسبانية، والذي يعاني منذ أشهر بسبب نقص الموظفين والمستلزمات.

وتجمع المتظاهرون وبينهم العديد من مقدمي الرعاية الصحية في أجزاء مختلفة من العاصمة، على وقع أصوات الطبول والصفارات، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى البلدية رافعين لافتات كتب عليها “الصحة لا تباع، بل يتم الدفاع عنها”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وبلغ عدد المتظاهرين 250 ألفًا وفقًا للسلطات المحلية، ونحو مليون وفقًا للمنظمين، وطالبوا الحكومة الإقليمية في مدريد ورئيستها إيزابيل دياز أيوسو المتهمة بمنح امتيازات للقطاع الصحي الخاص على حساب القطاع العام، بـ “مزيد من الموارد”.

وقالت آنا سانتاماريا التي تسكن في مدريد وتشارك في التظاهرة مع صديقتها سوزانا بارديلو “في إسبانيا، كان نظام الصحة العام جيدًا جداً، ولكنه تدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة خصوصاً منذ الوباء”.

وأضافت “للحصول على موعد حالياً، عليك الانتظار لأسابيع. وبالتالي يتوجه الناس إلى غرف الطوارئ التي تعاني الزحمة”. وشددت على أن هذا النظام “يسيء معاملة المهنيين ويضر بالمرضى”.

ونظمت تجمعات من السكان التظاهرة وهي الثالثة خلال ثلاثة أشهر في العاصمة الإسبانية، بعد تظاهرة في 15 كانون الثاني/يناير وأخرى في 13 تشرين الثاني/نوفمبر ضمت 200 ألف شخص، وفقًا للسلطات المحلية.

وتزامنت التظاهرة مع إضراب للأطباء العاملين في المؤسسات العامة في العاصمة منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بدعوة من نقابة الأطباء الرئيسية في مدريد (أميتس)، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة مع تونس

بسبب ناشطة الحراك “أميرة بوراوي “..الجزائر تنفي وجود أزمة…

2023-02-12 / 20:55
Photo of بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي

بعد وصولها لفرنسا عبر تونس ..العسكر يحققون مع والدة…

2023-02-12 / 20:35
Photo of قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ لا تزال تعثر على ناجين

قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا وفرق الإنقاذ…

2023-02-12 / 18:29
Photo of حصيلة جديدة لقتلى الزلزال بتركيا وسوريا

حصيلة جديدة لقتلى الزلزال بتركيا وسوريا

2023-02-12 / 17:34
Photo of السلطات التونسية تعتقل قيادي سابق في حركة “النهضة”

السلطات التونسية تعتقل قيادي سابق في حركة “النهضة”

2023-02-12 / 09:48
Photo of هل تتحمل تونس مسؤولية تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا ؟

هل تتحمل تونس مسؤولية تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا…

2023-02-12 / 09:31
Photo of أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر

أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر

2023-02-12 / 09:23
Photo of أزيد من مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح التقاعد بفرنسا

أزيد من مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح…

2023-02-11 / 21:37
Photo of أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

2023-02-11 / 21:01
Photo of ناسا: كويكب ضخم على بُعد أيّامٍ من الاصطدام بمدار الأرض

ناسا: كويكب ضخم على بُعد أيّامٍ من الاصطدام بمدار…

2023-02-11 / 20:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق