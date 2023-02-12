“بيجيدي” طنجة يستغرب من تناقضات التحالف المسير للمجلس الجماعي

هبة بريس - مكتب طنجة

قال فريق فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، إن التحالف المسير لشؤون الجماعة يعرف تناقضا وغيابا للانسجام ،رغم تحمله لمسؤوليات وتفويضات في تدبير ملفات كبرى طيلة هذه الفترة.

وعبر فريق “البيجيدي ” بمجلس جماعة طنجة، عن استهجانه لمنطق اللامسؤولية في تدبير شؤون المجلس ومحاولات خلط الأوراق الذي تتبعه بعض مكونات الاغلبية ، وذلك بغية التهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية.

واعتبر فريق المصباح بمجلس جماعة طنجة، إن غياب منطق التشاور مع مكونات المعارضة في تدبير شؤن المجلس وقضايا الجماعة بدأ من حرمانهم من ترأس احد لجانه إلى تعطيل دور ندوة رؤساء الفرق السياسية.

كما أشار فريق العدالة والتنمية ، الى أن الخلاصة التي وصلت اليها مكونات من الاغلبية من فشل على مستوى التسيير وضعف عل مستوى الحصيلة هو توجه سابق لفرق المعارضة عبرت عنه طيلة هذه المدة وهو قائم على تقييم موضوعي وغير مبني على تقديرات شخصية أو حسابات ضيقة.

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