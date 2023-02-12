أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر

2023-02-12 / 09:23
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هبة بريس _ وكالات

يتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن “أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة أخاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

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