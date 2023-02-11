اميرة بوراوي

أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

2023-02-11 / 21:01
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هبة بريس - الرباط

تسببت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي في أزمة جديدة بين بلادها وفرنسا، لتعيد بذلك العلاقات بين البلدين إلى المربع صفر بعد حلحلة لم تدم طويلا, كما أنها أحرجت دبلوماسية العسكر وجهاز مخابراتهم المتهالك.

ابنة الجنرال الجزائري الراحل محمد الصالح بوراوي، والطبيبة والحقوقية المعروفة، وصلت إلى فرنسا فجر الثلاثاء الماضي متسببة في إعلان الجزائر استدعاء سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى للتشاور، فورا، وهو ما يشكل ضربة موجهة للنظام الجزائري الذي يتغنى بمنطق “القوة الضاربة”.

بوراوي استخدمت جواز سفرها الفرنسي للسفر إلى فرنسا عبر مطار قرطاج بتونس، التي وصلت اليها متسللة إلا أن شرطة الحدود التونسية منعت سفرها وأخضعتها إلى التحقيق قبل أن يتم السماح لها بمغادرة تونس بعد تدخل فرنسي .

وقد بدأت أميرة بوراوي نشاطها في مطلع 2011 عندما دخلت نشاط المواطنة ضمن “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية” والتي أسستها في يناير 2011 شخصيات مستقلة وجمعيات سياسية وحقوقية في خضم حركات الربيع العربي. وهي تشدد على أن نضالها “ليس نضال لأجل قضية النساء وإنما نضال من أجل المواطنة”.

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