بوادر أزمة دبلوماسية ..بسبب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي “العسكر” يعاقبون التونسيين بالمعابر الحدودية
يبدو أن “شهر العسل ” بين العسكر الحاكم قبضته على الجزائرين ، ونظام قيس سعيد الجاثم على صدور التونسيين ، وشك على الانتهاء بعد ان طفت على سطح العلاقة بين البلدين بوادر أزمة دبلوماسية سببها نشاطة جزائرية كشفت وهن مخابرات تبون .
سياط العسكر امتد لمعاقبة التونسيين بالمعابر الحدودية ، حيث تعرضت عائلات تونسية “للمضايقة” أثناء استعدادهم للعودة لبلادهم، ما خلف موجة غضب واسعة في منصات التواصل الاجتماعي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات عن هذه “المضايقات” لكن وسائل إعلام محلية نقلت شهادات للمسافرين تونسيين اضطروا لقضاء ليلتهم في سياراتهم في معبر ببوش الحدودي مع الجزائر بعد رفض الجمارك الجزائرية السماح لهم بالدخول إلى التراب التونسي دون تفريغ حمولة سياراتهم من كل الأغراض.
جدير بالذكر ان المعارضة والحقوقية أميرة بوراوي دخلت من الجزائر إلى تونس عبر معبر “أم الطبول” لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج الدولي بمساعدة السفارة الفرنسية وهو ما أثار غضب العسكر.
2 تعليقات
مجرد تساؤل.
كذب أو تدبير عملاء فرنسا والزواف !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات عن هذه “المضايقات”” انتهى الاقتباس
خبر عرقلة حركة التونسيين على الحدود البرية الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام ، لن يخرج كونه مجرد كذبة سوداء سواد قلوب أصحابه أو بأمر” الباربوز” أو من عملاء فرنسا التي مازالت تعج بهم الإدارة الجزائرية، الغرض من كل الاحتمالات هو كب الزيت على النار وتأجيج الخلاف بين الجزائر من جهة وتونس وفرنسا من جهة أخرى.
والدليل عكس ما ورد في المقال فقد تدخل تبون شخصيا يوم: أمس 10/02/2023 وأصدر بيان هذا نصه:
“أسدى تعليمات بتجنب إزعاج وعرقلة الإخوة التونسيين العابرين إلى الجزائر عبر مختلف المراكز الحدودية” انتهى الاقتباس
وفي اتصال هاتفي مع نظيره التونسي وزير الخارجية الجديد يوم 08/02/20233، هنأه لعمامرة بما نصه:
“هنأه على إثر تعيينه حديثا على رأس الدبلوماسية التونسية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه النبيلة. كما تبادل الوزيران التهاني بمناسبة الذكرى الـــ65 لأحداث ساقية سيدي يوسف وما يمثله هذا الإرث المشترك بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين. ” انتهى الاقتباس
كما استقبل اليوم:11/02/2023 وزير الشؤون الخارجية التونسي الجديد نبيل عمار، السفير الجزائري عزوز باعلال لدى تونس صدر عن بيان هذا نصه:
“هذا اللقاء مثل مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة عرى الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر وضرورة العمل على تجسيد الإرادة التي تحدو قيادة البلدين باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، بما يُفضي إلى بلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة”. انتهى الاقتباس
العسكر العسكر الحاكم قبضته على الجزاءريين و نضام قيس سعيد الجاثم على صدور التونسيين هههههههههه و مذا عن صدور و رقاب عبيد مهلكة ميمي سيس مهلكة العاهرات و المخذرات
الشعب المقهور الخانع الخاضع المستعبد هو شعب المروك اللذليل يا عبيد اين مهلككم المنكوح هل في المهلكة من يستطيع فتح فمه النتن الا و كانت القرعة المقدسة في انتضاره شعب منافق شعب ديوث