الصورة تعبيرية

سلا.. إيقاف عشريني ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

2023-02-11 / 14:25
2
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، فجر اليوم السبت 11 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وافتعال جروح عمدية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على المستشفى المحلي لتلقي العلاج بعدما أقدم على افتعال جروح عمدية باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتجع أوكايمدن.. فوضى التنظيم وحراس السيارات ينصبون الحواجز

منتجع أوكايمدن.. فوضى التنظيم وحراس السيارات ينصبون الحواجز

2023-02-11 / 12:47
Photo of بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها ميدانيا

بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها…

2023-02-11 / 12:09
Photo of 2023 .. حزمة مشاريع للدعم الاجتماعي في القدس

2023 .. حزمة مشاريع للدعم الاجتماعي في القدس

2023-02-11 / 11:33
Photo of طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-02-11 / 09:09
Photo of الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف

الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء بمناسبة جائزة الحسن…

2023-02-11 / 00:00
Photo of فاعلة جمعوية تجمع الكتب لمكتبة” القمر” بالناضور

فاعلة جمعوية تجمع الكتب لمكتبة” القمر” بالناضور

2023-02-10 / 23:34
Photo of وضعية المرأة والأسرة ..مطالب بضرورة ترصيد المكتسبات

وضعية المرأة والأسرة ..مطالب بضرورة ترصيد المكتسبات

2023-02-10 / 21:32
Photo of إحتفاء بالذكرى الـ 20 للاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ

إحتفاء بالذكرى الـ 20 للاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ

2023-02-10 / 20:56
Photo of صديقي : أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض تدريجيا قبل رمضان

صديقي : أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض تدريجيا قبل رمضان

2023-02-10 / 19:50
Photo of ندوة بمراكش تقارب “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء “

ندوة بمراكش تقارب “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء “

2023-02-10 / 19:17

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق