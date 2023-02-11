الجزائر.. العثور على رؤوس وبقايا حمير مذ.بوحة في البويرة

2023-02-11 / 11:19
9
هبة بريس - وكالات

نقل موقع الشروق عن مصادر مطلعة أنه تم اكتشاف مجموعة من رؤوس وبقايا لحمير مذبوحة ومرمية بإحدى الشعاب في منطقة بكوش الواقعة على أطراف مدينة سور الغزلان بالبويرة في الجزائر.

وبحسب الشروق، رجحت مصادر أن لحومها قد تم توجيهها نحو الاستهلاك البشري، خاصة مع انتشار المذابح العشوائية وكذا البيع العشوائي للحوم بالأسواق الأسبوعية عبر الجهة الجنوبية للولاية، مما دفع بمكتب منظمة حماية المستهلك بالولاية إلى المطالبة بتسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين.

وتم اكتشاف رأسي حمير، إضافة إلى بقايا أحشاء وأطراف منها جنين لم يكتمل نموه بعد، وهي مرمية بإحدى الشعاب بمنطقة بكوش الواقعة بين سور الغزلان والهاشمية جنوب البويرة، الأمر الذي دفع بمواطنين إلى التبليغ عنها، حيث يعتقد بأن لحومها قد تم توجيهها للاستهلاك البشري بطريقة أو بأخرى.

وعلمت الشروق وفق مصادرها أن مصالح مكتب النظافة البلدي قد تدخلت وقامت بدفن تلك البقايا، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة لمعرفة تفاصيلها.

تجدر الإشارة إلى أن الجهة الجنوبية للبويرة وحسب الإحصائيات المقدمة حول ضبط كميات معتبرة من اللحوم المختلفة غير المراقبة والتي لا تحمل الشهادة البيطرية، تبين وجود نشاط واسع للمذابح العشوائية وغير المراقبة، هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرة بيع اللحوم بالأسواق الأسبوعية وبعض الشوارع، الأمر الذي يجعلها ملاذا لتسويق بعض أنواع اللحوم غير الصالحة أو الممنوعة، الأمر الذي يستوجب تكثيف عمليات المراقبة والتحقيق حول نشاط تلك المذابح وكذا بيع اللحوم العشوائي، فضلا عن ضرورة تحلي المستهلك بثقافة استهلاكية تجعله في منأى عن الكثير من الأمراض والأضرار الصحية والاقتصادية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنقاذ رجل وزوجته بعد 128 ساعة تحت أنقاض منزلهما في تركيا

إنقاذ رجل وزوجته بعد 128 ساعة تحت أنقاض منزلهما…

2023-02-11 / 13:03
Photo of تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

2023-02-11 / 12:40
Photo of زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

2023-02-11 / 11:55
Photo of بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان في تاريخها

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان…

2023-02-11 / 10:45
Photo of عثر عليها تحت الأنقاض… تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار

عثر عليها تحت الأنقاض… تركي يسلم الشرطة حقيبة بها…

2023-02-11 / 09:33
Photo of زلزال تركيا: ارتفاع عدد القت-لى إلى 20665 شخصا

زلزال تركيا: ارتفاع عدد القت-لى إلى 20665 شخصا

2023-02-11 / 09:15
Photo of الجيش الأميركي يسقط “جسما طائرا” حلق في سماء ألاسكا

الجيش الأميركي يسقط “جسما طائرا” حلق في سماء ألاسكا

2023-02-10 / 21:50
Photo of زلزال جنوب تركيا.. عدد القتلى يتجاوز عتبة الـ 20 ألف

زلزال جنوب تركيا.. عدد القتلى يتجاوز عتبة الـ 20…

2023-02-10 / 20:42
Photo of الجزائر تشرع في لي الذراع …الجمارك الجزائرية تستفز ” التوانسة “

الجزائر تشرع في لي الذراع …الجمارك الجزائرية تستفز ” التوانسة…

2023-02-10 / 20:10
Photo of قضية بوراوي ..هيبة الأجهزة الأمنية الجزائرية باتت في وضعية إحراج

قضية بوراوي ..هيبة الأجهزة الأمنية الجزائرية باتت في وضعية…

2023-02-10 / 19:13

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق