بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان في تاريخها

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، أن بلاده تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان بتاريخها في 10 ولايات تضررت بالزلازل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بمركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بولاية غازي عنتاب الذي أنشئ لمساعدة ضحايا الكارثة.

وقال قوروم: “سنطلق أكبر حملة لبناء المساكن ما بعد الكارثة في تاريخ الجمهورية بطريقة متزامنة في ولاياتنا العشر (المتضررة)”.

وأفاد الوزير أن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المناطق المنكوبة بلغ 12 ألفًا و141 مبنى.

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